Marília Arraes e Raquel Lyra disputarão segundo turno em Pernambuco

A disputa pelo Governo de Pernambuco será decidida no segundo turno entre Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lyra, do PSDB. A segunda etapa da votação será realizada no próximo dia 30 de outubro. Raquel perdeu o marido pela manhã (ver mais abaixo).

O resultado do segundo turno foi confirmado por volt das 21h deste domingo (2), com 98,20% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Marília Arraes ficou em primeiro lugar, com 23,81% votos válidos até o momento. Para ser eleita em primeiro turno, Marília precisava ter 50% dos votos válidos mais um, o que não aconteceu. O resultado, em tempo, foi muito mais apertado que o indicado pelas pesquisas eleitorais.

Raquel Lyra ficou em segundo lugar na eleição, com 20,84% válidos dos eleitores pernambucanos. Anderson Ferreira (PL), ex-aliado de Raquel, não conseguiu angariar todo o eleitorado bolsonarista no estado.

O ex-prefeito de Jaboatão ficou com dos 18,35% votos válidos. Danilo Cabral (PSB), candidato governista, ficou com 18,02%.

Morte do marido

Bastante abalada com a morte do marido, Fernando Lucena, na manhã deste domingo (2) de eleição, a candidata Raquel Lyra decidiu não ir à urna votar. O empresário, de 44 anos, passou mal nas primeira horas do dia de hoje e acabou falecendo vítima de infarto.

A principio, Raquel votaria às 8h45, no Colégio Diocesano, localizado na Rua Deputado Souto Filho, 227, Bairro Maurício de Nassau, em Caruaru. Mas, diante da tragédia familiar, ela optou por ficar com a família.

De acordo com informações preliminares, Fernando Lucena, que tinha apenas 44 anos e era casado com Raquel desde 2004, teria passado mal nas primeiras horas do dia, chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas acabou não resistindo.

O carro da empresa funerária deixou o prédio onde Raquel Lyra mora com a família por voltas das 11h30, levando o corpo de Fernando Lucena. O velório do empresário foi às 13h30, no cemitério Parque dos Arcos, em Caruaru. Já o sepultamento ocorreu no final da tarde.