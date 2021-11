Marília Mendonça postou vídeo de avião momentos antes da queda

A cantora Marília Mendonça postou um vídeo em que aparece dentro do avião que caiu com um produtor, o assessor, copiloto e o piloto duas horas antes do acidente aéreo na tarde desta sexta-feira (5) na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.

Marília também teve a morte confirmada no acidente. O corpo de Marília, de 26 anos, foi o segundo a ser retirado da aeronave.

Avião que transportava Marília Mendonça cai em Minas Gerais

No vídeo, Marília aparece almoçando dentro do avião e falando dos shows que fariam em Minas Gerais. Ela viajava de Goiânia, em Goiás, para Caratinga, onde faria a primeira de uma série de apresentações no estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 15h30, próximo de acesso pela BR-474. A corporação diz que apesar do forte odor de combustível, não havia chamas e nem risco da aeronave submergir.

A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros.O bimotor pertence à PEC Aviação, empresa goiana que faz transporte de passageiros por táxi aéreo. Segundo a Anac, o avião está em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo.