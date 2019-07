Marília Mendonça revela baixa autoestima na gravidez

A cantora Marília Mendonça, 24 anos, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua intimidade na última noite de sexta-feira (26).

Grávida do seu primeiro filho, Léo, fruto do seu relacionamento com o sertanejo Murilo Huff, ela revelou em seu Instagram que não se sente bonita desde que soube da gestação.

"Oi gente tudo bem? Vim aqui só para falar coisas aleatórias porque estou me achando bonita hoje, e faz tempo que não me acho bonita, inclusive desde que eu descobri que estava grávida", contou a artista no vídeo.

(Foto: Reprodução)

Os fãs resolveram dar um apoio a ídola e dispararam uma chuva de comentários positivos em sua última foto publicada. "Léo tem sorte de ter uma mamãe tão linda como você", escreveu uma admiradora. "Você é um mulherão da p*rra", brincou outra seguidora.

Recentemente, a rainha da sofrência contou que a gravidez não foi planejada, mas não se arrepende nem um pouco de estar vivendo o momento. Ela contou que interrompeu o uso de anticoncepcionais por orientação médica após alguns procedimentos estéticos.