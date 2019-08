Marina da Penha será recuperada e passará por ampliação

Com investimento superior a R$ 19 milhões, a Marina da Penha, localizada na Ribeira, em Salvador, passará por obras de ampliação e requalificação que envolve píer flutuante, rampa de acesso ao mar, estacionamento, pátio e vagas secas cobertas, dentre outras intervenções.

O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (13) e teve como vencedor o consórcio Pejota Submariner.

As obras, que serão executadas pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur), fazem parte do Prodetur Nacional Bahia, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que implementa ações para o desenvolvimento do turismo.

De acordo com o secretário do Turismo do Estado, Fausto Franco, "a Marina da Penha é a primeira de uma série de 13 intervenções de infraestrutura náutica em nove municípios situados no entorno da Baia de Todos-os-Santos, que vai fomentar o turismo neste segmento".

Ao todo, o investimento do Prodetur na zona turística da Baia de Todos-os-Santos (BTS) é de US$ 78 milhões para a requalificação de diversos equipamentos náuticos da capital e municípios do entorno da BTS.

Em Salvador, o projeto abrange o Atracadouro do Museu de Arte Moderna (Solar do Unhão), Terminal Turístico de Bom Jesus dos Passos e Terminal Turístico de Ilha de Maré. Nos demais municípios, a requalificação será no Museu Wanderley Pinho, em Candeias; Base Náutica de Itaparica; Terminal Turístico de Maragojipe; Terminal Turístico de Cachoeira; Atracadouro de Mutá, em Jaguaripe, e Atracadouro de Maragojipinho.