Marina Ruy Barbosa curtirá folia no camarote de Ivete Sangalo

Foto: Reprodução

Uma das mais influentes e populares atrizes da nova geração, Marina Ruy Barbosa (que é descendente do maior jurista brasileiro, o baiano Ruy Barbosa, conhecido como o Águia de Haia) será a presença vip do Camarote da Veveta, da cantora Ivete Sangalo. O espaço funciona de sexta a terça no Hotel Monte Pascoal, no Circuito Dodô (Barra/Ondina). Carioca, ela começou a atuar profissionalmente ainda criança e fez seu primeiro trabalho de destaque em 2004 no papel de Aninha, na novela Começar de Novo. Depois ela fez Sabrina, em Belíssima, ambas pela TV Globo. Marina também atuou em telenovelas como Escrito nas Estrelas (2010), Morde & Assopra (2011), Amor Eterno Amor (2012), Amor à Vida (2013), Império (2014), Deus Salve o Rei (2018) e o Sétimo Guardião, entre outras.

No Bloco Coruja

A atriz, autora e empreendedora social Suzana Pires irá desembarcar em Salvador neste Carnaval para divulgação do filme De Perto Ela Não é Normal, que chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 02/04. Suzana estará no trio de Ivete Sangalo (que também faz parte do núcleo principal do longa), no domingo no Bloco Coruja, no Circuito Dodô (Barra / Ondina). “Estou muito feliz de voltar a Salvador neste Carnaval para apresentar o meu novo trabalho”, comentou.



No Fantástico

Estourado em todo o Brasil e estreando seu camarote na folia, o cantor Léo Santana será o personagem de uma matéria especial no Fantástico, que vai ao ar no domingo de Carnaval. Uma equipe do programa da TV Globo esteve em Salvador e contou com o apoio de profissionais da TV Bahia. Eles visitaram Boa Vista do Lobato, no Subúrbio Ferroviário, onde o artista nasceu, almoçaram com a família do cantor e vão mostrar esse lado humano do Gigante, que se tornou queridinho.

Clipe inédito reúne Brown e Luiz Caldas

Com produção executiva de Flora Gil e Ivanna Soutto e produção artística do diretor e roteirista Marbson Alves, da TV Bahia, Carlinhos Brown gravou um clipe exclusivo da música Sair Para Vencer, composta por ele. O Cacique chamou o amigo Luiz Caldas para gravarem juntos. O Clipe, que será exibido nos veículos da Rede Bahia, foi gravado na comunidade do Solar do Unhão, na Feira de São Joaquim e na Ribeira. Brown foi integrante da Banda Acordes Verdes, que era comandada por Luiz Caldas na época do estouro da Axé Music em todo o Brasil.

Varanda quente

A Varanda Elétrica, batizada em 2009 por Carlinhos Brown, volta com tudo no Camarote Expresso 2222, agora em novo local, onde era o camarote de Daniela Mercury. O palco será comandado pela cantora Illy, baiana radicada no Rio. Outros baianos também estarão na programação nos cinco dias de festa: Márcia Castro, Majur, Nara Couto e a banda Afrocidade. Além deles, as cariocas Mãeana e Luana Carvalho, filha de Beth Carvalho, e os meninos da família Gil, os Gilsons, também participam.