Marina Ruy Barbosa diz que nunca beijou Neymar e explica: 'ex de amiga'

A informação de que Marina Ruy Barbosa e Neymar já tiveram um affair algum dia nunca chegou a circular, mas a possibilidade passou pela cabeça de uma fã da atriz, que resolveu perguntá-la sobre a situação no último final de semana.

Tudo começou quando a ruiva compartilhou uma foto de 2015 ao lado de Neymar em seu Twitter. Na postagem, o jogador desejava feliz aniversário à artista. "Marina, vocês já ficaram?", perguntou a fã. "Não, magina! Nunca fiquei com ex de amigas", respondeu ela.

Neymar namorou com Bruna Marquezine por anos e, embora Marina não seja mais amiga da atriz, as duas eram próximas na infância, adolescência e no início da fase adulta.

Rompimento

Bruna deixou de seguir Marina no Instagram após uma polêmica envolvendo José Loreto nos bastidores da novela 'O Sétimo Guardião', na Globo. Na época, Marina chegou a ser acusada de ter sido a pivô da separação do ator com Débora Nascimento. Várias famosas se revoltaram.

No Twitter, Marquezine chegou a explicar o unfollow que deu em Marina.

"Eu e Marina não somos amigas por falta de identificação, tentamos e não deu certo e TUDO BEM. Vocês não sabem de muita coisa", comentou na ocasião.

Marina Ruy Barbosa está solteira desde janeiro. Ela foi casada por três anos com o empresário e ex-piloto Alexandre Negrão. A união passou por crises, como a treta envolvendo José Loreto. A atriz, porém, garante que o término aconteceu por causa do trabalho e da distância física - Negrão passou a morar em Fortaleza, para cuidar dos negócios da família, assim que os dois se casaram. Com informações do Yahoo!