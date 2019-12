Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine quase se esbarram em Trancoso

Marina e Bruna em Trancoso (Fotos: @iude)

A atriz Marina Ruy Barbosa e o marido, o empresário Xandinho Negrão, prestigiaram, ontem, a festa Saravá, em Trancoso, no sul da Bahia. Marina chegou ao evento, promovido pela agência Haute, praticamente na mesma hora que Bruna Marquezine, que também curte férias no vilarejo baiano. As duas não se esbarraram por um triz.

Marina e Bruna deixaram de ser ‘amigas’ logo após o episódio envolvendo José Loretto (relembre aqui). Atualmente, comenta-se que Marina saiu da confusão mais forte do que entrou: com mais seguidores e mais patrocinadores, além do casamento firme e forte como uma rocha.

Veja mais fotos do agito no Alô Alô Bahia (confere aqui).