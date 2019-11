Marina Ruy Barbosa e marido quase embarcaram em avião que caiu na Bahia

O casal Xande Negrão e Marina Ruy Barbosa teve de negar convite para vir à Bahia (Foto: Reprodução/Instagram)

Amigos das vítimas de um acidente aéreo ocorrido na última quinta-feira (14), no distrito de Barra Grande, em Maraú, Baixo Sul da Bahia, a atriz Marina Ruy Barbosa e o marido, o piloto Xande Negrão, foram convidados para passarem o feriado com eles, mas um compromisso de Marina atrapalhou a viagem.

Segundo a colunista Keila Jimenez, do portal R7, a atriz da TV Globo foi uma das convidadas para viajar no feriado com o ex-piloto da Stock Car, Tuka Rocha, 36 anos, e Maysa Marques Mussi, 27, que morreram em hospitais de Salvador após conseguirem deixar o avião em chamas.

Além dos dois, a jornalista e relações públicas Marcela Brandão Elias, 37, morreu carbonizada ainda no local do acidente. Outras sete vítimas seguem internadas.

Marcela Elias, Maysa Mussi e Tuka Rocha morreram em acidente na Bahia (Fotos: Reprodução/Instagram)

Fontes ligadas à Marina Ruy Barbosa informaram à colunista que ela e o marido foram chamados para passarem o feriado com os amigos em Maraú e que a atriz, por sinal, iria até no mesmo avião que eles.

No entanto, Marina acabou tendo de recusar o convite pois havia assumido compromissos profissionais que não puderam ser desmarcados.

Marina é garota-propaganda da Colcci e teve de participar do lançamento da nova coleção da marca em Recife, na mesma data da viagem.

Ao saber do acidente, ela teria levado um baque duplo. Ficou arrasada com a perda dos amigos e assustada ao pensar que poderia ter embarcado no mesmo jato particular.

O bimotor Cesna Citation 550 de Prefixo PT-LTJ, que caiu próximo da pista de pouso do resort Kiaroa Eco-Luxury Resort, na praia de Barra Grande, é de propriedade do bilionário brasileiro José João Abdalla Filho, 74.

Repercussão

Marina foi às redes sociais nessa segunda-feira (18) para fazer mais uma homenagem aos amigos Tuka Rocha e Maysa Mussi.

No Instagram, ela compartilhou registros de seu casamento com Alexandre Negrão, que tinha Tuka como um dos convidados.

"Tuka, Maysa e Marcella, espero que aonde estiverem, sintam toda nossa energia, carinho, amor e saudade que todos nós estamos sentindo! Nós amamos vocês muito, muito, muito", escreveu na legenda. Tuka era muito amigo de Xande por conta do tempo em que correram juntos na Stock Car.

Já Marina era amiga próxima de Maysa, que se casou com Eduardo Mussi em setembro, no sul da Bahia. O marido dela, irmão do deputado federal licenciado Guilherme Mussi, está internado no Hospital Geral do Estado (HGE). Marina foi madrinha de casamento de Maysa.

A atriz e o marido estiveram presentes no enterro de Tuka Rocha na manhã desta terça-feira (19), no Cemitério do Morumbi, em São Paulo. O casal chegou ao local por volta das 10h para prestar as últimas homenagens ao amigo.