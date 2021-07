Marina Ruy Barbosa nega festa de três dias: 'Informações distorcidas'

A atriz Marina Ruy Barbosa comentou a polêmica envolvendo a festa de aniversário de 26 anos em que ela reuniu cerca de 20 pessoas. Uma das convidadas foi a atriz Mônica Martelli, que se desculpou em público por ter ido para a festa em meio à pandemia.

Marina fez um desabafo afirmando que a comemoração foi segura e, se não fosse, ela jamais faria. Disse ainda que informações erradas foram divulgadas sobre a celebração.

Ela iniciou afirmando que o ano foi de muita ansiedae para ela, o que tem tentado combater com terapia e buscando se expor menos.

"Eu me sinto um pouco mais tranquila hoje também, porque vejo a vacinação caminhar. Ela segue em passos lentos, mas já é uma luz que nos dá esperança. Meus pais e alguns amigos já foram vacinados. E diante disso abri uma concessão de reunir pessoas que são as maiores bênçãos da minha vida. Inclusive comentei aqui nos stories que faria isso - afinal, não era um segredo, nem algo escondido", acrescentou.

Marina negou que tenham sido três dias de festa. Disse que todos os 20 participantes da festa foram testados e que a celebração aconteceu em ambiente aberto.

"Foram tomadas precauções e cuidados para reunir minha família e poucos amigos que já fazem parte do meu convívio, cerca de 20 pessoas em um ambiente completamente aberto, em uma propriedade privada, com testes feitos - os mesmos que fazemos em ambientes profissionais. Não foram três dias de comemoração. Não pretendo fazer disso uma justificativa e sim uma explicação com respeito e amor diante de tantas especulações e informações distorcidas e aumentadas", continuou.

A atriz afirmou que não é perfeita e nunca vai "conseguir surprir as expectativas e idealizações de todos", mas que só fez a comemoração por ter condições em um ambiente adequado."Estamos todos vivendo momentos de extrema dor e incertezas. Sigo afirmando a importância de nos cuidarmos, porque é o que eu penso. Se eu não tivesse como realizar esse encontro de forma controlada, eu não faria. A flexibilização da quarentena não significa o fim da pandemia e infelizmente ainda não existe vacina para todos no Brasil".

Festa junina

O tema da festa foi São João. A colunista Fábia Oliveira, do jornal o Dia, publicou que a festa teria três dias, começando na noite de sexta, contando com shows das duplas Bruno e Marrone e Edson e Hudson. A festa aconteceu em um sítio em Capão Bonito (SP).

Com a repercussão negativa, a atriz Mônica Martelli usou as redes sociais para se desculpar por ter ido à festa. Amiga de Paulo Gustavo, ela é uma defensora do isolamento social. "Errei! Fui parabenizar uma amiga por seu aniversário. Uma reunião para 20 convidados", escreveu. "Estou vacinada contra a covid-19. Fui testada para entrar na propriedade e fiquei em campo aberto, na companhia de meu namorado. Fiz algumas fotos com algumas pessoas que também estavam testadas. Não é uma justificativa, é de fato uma explicação do ocorrido e um pedido de desculpas".