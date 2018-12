Marina Ruy Barbosa posta selfie de lingerie branca no Instagram

Marina Ruy Barbosa estava mesmo afim de causar reboliço no Instagram na tarde deste domingo (9/12). A atriz global postou uma selfie vestindo apenas uma lingerie branca e um casacão aberto.

O cenário onde ela exibiu seus atributos era bem diferente. Na legenda,ela indicou que estava no meio de uma sessão de fotos ao escrever: “Bastidores com uma vista”, em inglês.

Os seguidores comentaram um bocado o clique e, até o fechamento desta nota, pouco mais de 3 horas depois da atriz publicar, a foto somava cerca de 1 milhão de curtidas e mais de 6.300 comentários. Nos comentários, milhares de elogios foram feitos à atriz.

Confira o clique:

Recentemente, Marina também usou suas redes para falar sobre sua experiência de cantar ao lado do rei Roberto Carlos no especial de fim de ano. “Nunca imaginei que um dia estaria em um palco com Roberto Carlos cantando uma música. São muitas emoções”, brincou ela.