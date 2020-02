Marina Ruy Barbosa recebe críticas por visual de Carnaval e rebate: 'Deixa a roupa do povo em paz'

Marina Ruy Barbosa (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A atriz Marina Ruy Barbosa, que está passando uma temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para passar alguns dias a trabalho. Com isso, aproveitou para dar um pulo no Carnaval de Salvador, a convite do app Tik Tok. Neste domingo, 23, à tarde, Marina esteve no trio de Ivete Sangalo, no Circuito Barra-Ondina.

Usando shortinho jeans largo, top com muitas plumas, rabo de cavalo, maxi brincos de strass e tênis nos pés, para curtir no maior conforto, a atriz recebeu algumas críticas por conta do seu visual. No Twitter, ela comentou: “Vi gente reclamando que eu tava de tênis. Que não é minha cara. É um TRIO, galera. Se eu fosse de salto ia ter gente reclamando também. Só pra vocês sacarem: É Carnaval, deixa a roupa do povo em paz. Se preocupe em pular, beijar e ser feliz”.