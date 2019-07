Marina Ruy Barbosa surpreende com novo visual loiro

Marina Ruy Barbosa continua a mesma, mas os seus cabelos... A atriz mudou completamente o visual e surpreendeu seus seguidores na tarde desta segunda-feira (22) ao aparecer completamente loira.

A novidade foi compartilhada pela própria atriz em seu perfil no Instagram. "Finalmente loira. Lembrar que já tinha comentado com vocês a minha vontade de platinar? FINALLY BLONDE", escreveu na publicação.

Alguns dias atrás, a esposa do piloto Xande Negrão chegou a comentar com seus seguidores que tinha vontade de mudar o visual. Ela chegou até mesmo a compartilhar uma montagem onde aparece com os fios loiros e escuros. Agora, levou o plano a cabo.