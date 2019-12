Marinha abre 37 vagas na Bahia

Estão abertas até o dia 15 as inscrições de candidatos para a prestação de Serviço Militar Voluntário (SMV) como Praça da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2). São 37 vagas para Salvador, destinadas a profissionais de nível médio técnico - completo ou em fase de conclusão - em edificações, eletrônica, eletrotécnica, enfermagem, manutenção de máquinas navais, manutenção automotiva, mecânica, prótese dentária e refrigeração/climatização; e em nível fundamental com formação em barbearia, marcenaria e motorista.

Incrição e provas

A seleção é constituída de uma prova objetiva de Língua Portuguesa e Conhecimentos da Carreira Militar-Naval, prova de títulos, verificação de dados biográficos e documental, teste de aptidão física e inspeção de saúde. Inscrições no site www.com2dn.mar.mil.br. A taxa custa R$ 46

Vaga no metrô

A CCR Metrô Bahia está com seleção aberta para a vaga de agente suprimentos I. inscrições no site www.ccrmetrobahia.com.br, até o dia 10

Formação

O cargo exige formação completa em Administração, Logística, Contábeis ou afins, e experiência comprovada na área de compras