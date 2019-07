Marinha abre 90 vagas no Corpo Auxiliar de Praças

Estão abertas até o próximo dia 16 de agosto as inscrições para o Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha. São 90 vagas para as seguintes especialidades: Administração Hospitalar (3), Contabilidade (10), Eletrônica (4), Enfermagem (5), Estatística (6), Gráfica (7), Marcenaria (4), Mecânica (6), Metalurgia (6), Meteorologia (5), Motores (5), Processamento de Dados (17), Química (3), Radiologia Médica (5) e Telecomunicações (4). Podem se inscrever homens e mulheres, brasileiros ou naturalizados, com 18 anos completos e menos de 25 anos de idade, em 1º/1/2020. A taxa de inscrição é de R$ 75 e as inscrições serão realizadas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, onde também pode ser encontrado o edital.

Remuneração e benefícios

O candidato realizará provas de conhecimentos profissionais e redação, de caráter eliminatório. Os aprovados realizarão então a inspeção de saúde, teste de aptidão física e avaliação psicológica, entre outros. Concluindo o curso com aproveitamento, em 2020, o candidato será nomeado Cabo do CAP, com remuneração de cerca de R$ 3.380, além de benefícios como alimentação, auxílio para a aquisição de uniformes, assistência médica e odontológica.