Marinha confirma chegada de fragmentos de óleo no litoral do Rio de Janeiro

A Marinha confirmou a chegada de óleo na praia de de Grussaí em São João da Barra, no Rio de Janeiro. A organização informação foi divulgada neste sábado (23), mas o material recolhido na sexta (22).

Após análises, foi confirmado que os 300 gramas de óleo encontrados no local são compatíveis com o material encontrado na costa do Nordeste e do Espírito Santo. Um grupo de militares da entidade está no local, e servidores do Ibama se reunirão ao grupo ainda neste sábado.

(Foto: Marinha do Brasil/ Divulgação)

As primeiras manchas de óleo foram localizadas na Paraíba no dia 30 de agosto. Desde então, o óleo já foi localizado em 724 localidades, segundo levantamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulgado na sexta-feira (22).

Entre os municípios do litoral nordestino, principal região do Brasil atingida, 72% dos municípios tiveram praias afetadas.