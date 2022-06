Marinha localiza corpo na região da Ilha de Maré; pescador desapareceu no local

Um corpo foi localizado na noite desta quinta-feira (9), na região da Ilha de Maré, em Salvador. Segundo a Capitania dos Portos, os Bombeiros foram conduzidos até o local para remover o homem da água e encaminhar o corpo para o reconhecimento. O pescador Agnaldo das Neves, de 51 anos, desapareceu na mesma região depois de passar mal e cair em alto mar na noite de quarta-feira (8).

Agnaldo estava à bordo de uma embarcação, conhecida como catraia, quando sofreu o mal súbito e caiu na água, por volta das 21h30. Ele fazia a travessia entre São Tomé de Paripe e Ilha de Maré. A Marinha informou que, após tomar conhecimento do incidente, às 22h, enviou uma lancha da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) para a região.

No local, os marinheiros conversaram com os familiares do pescador e pegaram informações com as embarcações que se encontravam na área. As buscas foram realizadas até início

da madrugada desta quinta-feira (9). Pela manhã, por volta das 6h30 as buscas foram retomadas com ajuda de uma embarcação, uma moto aquática do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia e uma equipe de mergulhadores.

As buscas já haviam sido interrompidas na noite de hoje quando um corpo, que pode ser do pescador, foi localizado por volta das 20h, na região da Ilha de Maré.

A Marinha informou que será instaurado inquérito para apurar os fatos e as circunstâncias do ocorrido.