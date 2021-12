Marinha reforça ações de resgate e abastecimento de famílias no Extremo Sul

Em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Extremo Sul da Bahia, deixando diversas localidades completamente ilhadas, o Comando do 2º Distrito Naval enviou para a região duas aeronaves, além de equipes, para reforçar o trabalho das equipes locais de defesa civil. As aeronaves estão sendo empregadas nas operações de reconhecimento das áreas afetadas, busca e resgate, além de transporte de pessoal e material.

A UH-15 Super Cougar, que está operando a partir de Porto Seguro/BA, é um helicóptero de transporte de longo alcance, tem autonomia de até três horas e vinte minutos e capacidade de transportar até 28 militares com equipamentos individuais de combate. Já a UH-12 Esquilo opera a partir de Teixeira de Freitas/BA. É um helicóptero de pequeno porte, com a mesma autonomia do UH-15 e pode transportar até três pessoas, além de sua tripulação.

Nesta tarde (11), a aeronave UH15 decolou de Porto Seguro com cinco funcionários do SUS e 120kg de medicamentos para atender o município de Itamaraju. Em seguida, transportou cinco Bombeiros Militares, além de cestas básicas e água, de Itamaraju para a localidade de Nova Alegria.

De acordo com o Comando do 2º Distrito Naval , militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador (GptFNSa) também estão em deslocamento para o Sul do estado, levando viaturas, equipamentos e botes, que poderão ser empregados no suporte ao abastecimento, desinterdição de estradas e demais apoios que se fizerem necessários