Marinha tem 960 vagas para fuzileiros navais

Estão abertas, até 20 de março, as inscrições para o concurso público de admissão ao curso de formação de soldado do Corpo de Fuzileiros Navais para 2021. Além de outros requisitos, o candidato deverá ser brasileiro nato, do sexo masculino, ter mais de 18 anos e menos de 21 anos, em 1º/1/2021, e ter concluído o ensino médio. São 960 vagas, sendo 44 vagas destinadas àqueles que optarem por servir em Salvador, após o curso de formação. As inscrições poderão ser realizadas no site www.marinha.mil.br/cgcfn/. A taxa custa R$ 25. Mais informações no Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador, no Comércio, ou pelos telefones (71) 3415-2689/3507-3815.

Exame

A primeira etapa do concurso consiste em um exame de escolaridade, com provas de Português e Matemática. Os aprovados passarão ainda por verificação de dados biográficos e documentos, teste psicológico, inspeção de saúde e teste de suficiência física. O candidato aprovado realizará o curso de formação, com a duração de 17 semanas, no Rio ou Brasília. Durante o curso, além de alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, o candidato terá direito a uma ajuda de custo.