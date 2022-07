Mário Frias sofre infarto e é internado na UTI de hospital em Brasília

O ex-secretário de Cultura do governo federal, Mario Frias, sofreu um infarto agudo do miocárdio na noite da segunda-feira (4) e está internado na UTI do Hospital Santa Lúcia, em Brasília.

Um boletim médico divulgado nas redes sociais de Frias diz que ele passou por um cateterismo com retirada de trombos e continua hospitalizado. Ele cancelou a agenda para os próximos dias por conta do problema de saúde.

É a terceira vez que o secretário é internado no DF com quadro similar. Ele já passou por um cateterismo em maio do ano passado, depois de um princípio de infarto. Antes, em dezembro de 2020, ele teve também um princípio de infarto e passou por cateterismo, colocando dois stents.

Frias foi exonerado da Secretaria de Cultura em março, de olho nas eleições desse ano. A pasta foi assumida pelo secretário nacional do audiovisual, Hélio Ferraz de Oliveira.

Desde março, Frias é filiado ao PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, e ele deve concorrer a deputado federal por São Paulo.