Mark Zuckerberg fala sobre como é difícil ser dono de império das redes sociais

Ser bilionário não é sempre fácil. Pelo menos é o que diz Mark Zuckerberg, que fundador do Facebook e CEO da Meta, grupo dono do Instagram e do WhatsApp.

Em entrevista ao podcast de Joe Rogan na última quinta-feira (25), o executivo americano disse que vive uma enorme pressão no trabalho, já que carrega a responsabilidade de comandar um império no mundo das redes sociais. "É quase como se todo dia eu acordasse e tivesse levado um soco no estômago", declarou.

"Você acorda pela manhã, olha o telefone e recebe tipo um milhão de mensagens. Geralmente não faz bem", disse Zuckerberg a Rogan. "As pessoas deixam para me contar as coisas boas pessoalmente" desabafou.

Ainda segundo Zuckerberg, para não surtar com tanto estresse, ele dedica pelo menos duas horas do seu dia a algum esporte, como o jiu-jítsu.