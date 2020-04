Marquezine como cupido e conversão ao veganismo: a história do casal Sasha e João

O anúncio do novo casal entre Sasha Meneghel, 21, e João Figueiredo, 20, pegou muita gente de surpresa, mas a história de amor dos dois já tem quase um ano.

Tudo começou, segundo o Extra, em julho de 2019 em uma festa junina na cada de Bruna Marquezine. Na oportunidade, Sasha e João posaram juntinhos, vestidos de caipira. Pouco tempo depois, com a relação já formada, os dois foram para Angola, na África, em uma missão solidária, onde se tornaram ainda mais próximos.

Antes de retornar ao Brasil, porém, João deu uma esticada na viagem e passou cinco dias em Nova York com Sasha. O rapaz já dava pistas de uma baita queda pela então amiga quando trocou o fast food por marmitas saudáveis que ele próprio passou a preparar em São Paulo, onde mora sozinho.

Dois meses após a última visita, João foi para a Califórnia e Sasha foi sua companhia outra vez. Em dezembro, ela voltou ao Brasil para as festas de fim de ano e não passou o réveillon com João. Ele foi com os pais, pastores, para o Litoral Paulista, e ela para o Nordeste.

Um mês depois, em janeiro, um pequeno desvio para os dois. Sasha levou Xuxa para a África, onde ela esteve com João em agosto. E logo depois, se encontraram em Los Angeles, quando finalmente assumiram a paixão e consequentemente o namoro, com direito a “relacionamento sério” no Facebook e tudo.

Aos poucos, os hábitos de um estão se tornando o do outro. Sasha já frequenta cultos com João, inclusive um que reuniu centenas de jovens no Estádio do Morumbi, em São Paulo, em fevereiro, e ele se rendeu ao veganismo que ela tanto defende.

Apontado pelo YouTube como uma das promessas brasileiras em 2020, João lança nesta quarta-feira música nova, dois dias após ele e Sasha postarem juntos. Em breve, as famílias dos pombinhos devem se conhecer. Xuxa já deu a bênção ao novo genro, e a mãe de João segue a nova nora nas redes sociais.