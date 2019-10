Marquezine é flagrada aos beijos com irmão de Ewbank no Rock in Rio; assista

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Bruna Marquezine foi flagrada na maior beijação com Gian Luca Ewbank num setor para convidados do Rock in Rio, nesta quinta-feira (3). As informações são do blog de Leo Dias, no Uol.

Após passar pelas áreas vips, onde as lentes dos fotógrafos estavam de plantão, ela relaxou quando se reuniu com um grupo de amigos na Party Experience, ao lado do palco New Dance Order, para curtir show de eletrônico. Por lá, foi vista aos beijos com Gian Luca Ewbank, irmão da atriz Giovanna Ewbank que estava presente no local, ao lado do marido Bruno Gagliasso.

A festa é uma espécie de 'after' após os shows, em um dos cantos mais discretos do festival, e um dos preferidos para os famosos se sentirem mais à vontade.

O blog conseguiu, inclusive, um vídeo com o momento em que os dois se beijam de forma bastante empolgada.

A troca de carinhos na área vip acabou sendo esticada, já que a atriz saiu de mãos dadas com Gian Luca do evento.

Bruna e Gian Luca já são apontados como 'affair' há meses, assim que ela terminou com Neymar.

Apesar disso, dos dois sempre negaram e, quando questionados, dizem que são apenas amigos.