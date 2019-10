Marquise desaba e deixa 12 pessoas feridas em Candeias

A marquise de uma casa desabou e deixou 12 pessoas feridas durante um desfile da primavera da escola particular São Lázaro, na tarde desta segunda-feira (7), no centro da cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As vítimas mais graves tiveram fraturas.

De acordo com o superintendente da Defesa Civil do município, Everton Souza, sete funcionários da instituição, jurados da cerimônia e que estavam em cima da marquise, ficaram feridos. A dona do imóvel e a neta dela também ficaram feridas, além de outros três familiares.

“O desfile já estava acontecendo e as funcionárias da instituição eram as juradas. A dona do imóvel e a família dela também estavam sobre a marquise vendo o desfile passar quando ela cedeu. Tinha uma criança entre as vítimas, mas não teve ferimentos graves”, contou Everton.

Os casos mais preocupantes foram de uma mulher que teve uma fratura exposta no pé e o de outra que fraturou o fêmur. Todos os feridos foram atendidos ainda na calçada por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil de Candeias. Eles foram encaminhados para o hospital do município e, os casos mais graves, transferidos para Salvador.

O acidente aconteceu por volta das 15h, na Rua da Esperança, a cerca de 300 metros da escola. A marquise apresentava ferragens expostas e rachaduras. Por conta do acidente, o imóvel foi interditado para realização da perícia.