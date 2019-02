Marta Góes assina camarote no Carnaval de São Paulo

A empresária baiana Marta Góes, que por muitos anos comandou camarote para convidados no Carnaval de Salvador, vai aportar em São Paulo na folia deste ano. O Camarote Bahia Magia By Marta Góes é uma parceria da empresária com a agência Front 360, de Fábio Fronterotta . O camarote será open bar e food, de 2 a 05 de março, na esquina da Avenida Brigadeiro Faria Lima, esquina com a Rua Nova Cidade, Itaim, no coração da folia de São Paulo.





Das 14 às 22 horas, os foliões poderão se divertir durante toda a festa e também transformar o Camarote Bahia Magia em ponto de encontro antes e depois dos desfiles dos blocos e trios. No comando das pick-ups, os Djs Cla Pessoa, residente do Café de La Musique e trabuca, e Luciano Razuk vão comandar a pista. Não falta também show com o melhor samba paulista da bateria da Escola de Samba Vai Vai.

A sua famosa varanda de frente para o mar no circuito da Barra, em Salvador, também vai ganhar uma versão no Camarote Bahia Magia. A Prainha, espaço que descortina a Avenida Faria Lima, será uma das atrações do camarote.

O bar será assinado pelo Villa Di Phoenix e a gastronomia baiana pelo Buffet Marta Góes e o contemporâneo pelo Buffet Gislane Amado Oliveira.

Os convites, limitados, já podem ser adquiridos pelo site www.ticket360.com.br. a partir de R$ 250.