Martagão lança campanha para ajudar a manter o programa de transplantes

O hospital Martagão Gesteira é para muitos pequenos baianos a única opção de tratamento perto de casa e dos familiares. Desde outubro do ano passado, o Martagão passou a ser o único hospital do estado pelo SUS a fazer transplantes de medula óssea (TMO) em crianças e jovens de 0 a 18 anos (o TMO já era realizado por outras unidades de saúde, mas somente em casos a partir dos 14 anos).



Para manter o programa que beneficia crianças de todo o estado, o Martagão lançou, nesta quarta-feira (25), a campanha do “McDia Feliz 2021”. A partir de agora, os baianos, organizações e empresas poderão ajudar o Hospital, com a compra antecipada dos tíquetes, que poderão ser trocados por um Big Mac no Dia D que, este ano, acontecerá no dia 23 de outubro. Toda a renda obtida com a ação nacional, que, na Bahia, contempla o Martagão, será revertida para o TMO.



Superintendente da Liga Álvaro Bahia, mantenedora do Martagão, Antônio Novaes explica que o transplante de medula óssea do hospital custa cerca de R$ 80 mil, sendo R$ 30 mil repassados pelo SUS e os R$ 50 mil restantes oriundo de doações via McDia Feliz. “Esta campanha é fundamental. Foi o McDia que viabilizou a realização desse sonho. É um serviço caro, complexo. Foram necessários muitos investimentos em estrutura física, equipamentos, treinamento da equipe. Precisamos do apoio para manter esse programa funcionando”, destaca.



Campanha - A influenciadora digital Lore Improta, que está grávida do primeiro filho, é novamente a madrinha da campanha. Além dela, a paciente Maria Júlia também estrela a divulgação. Em sua 33ª edição, o McDia é uma das maiores campanhas de mobilização em prol da saúde e educação de crianças e jovens do Brasil.



A venda de tíquetes antecipados (R$ 17) que poderão ser trocados pelo sanduíche já está disponível no telefone 3031-3773, pelo site (https://www.giftty.com.br/mcdiafeliz2021/irm) ou para venda física com os voluntários das instituições.

Neste ano, a edição vai beneficiar 67 projetos de 56 instituições que atuam na oncologia pediátrica no Brasil. A lista foi anunciada pelo Instituto Ronald McDonald, organização sem fins lucrativos que há mais de 22 anos atua para aumentar as chances de cura da doença, promovendo a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes no país.



“O câncer infantojuvenil é a doença que mais mata crianças de 1 a 19 anos, com o surgimento de um novo caso a cada hora Brasil (dados do Inca). Somado ao atual cenário da pandemia, esse dado se torna ainda mais alarmante, visto que os pequenos pacientes em tratamento oncológicos estão no grupo de risco da Covid-19, e não podem interromper o tratamento. Por isso, mais do que nunca, precisamos da união de solidariedade de todos para que possamos mudar a realidade dessas famílias”, ressalta Bianca Provedel, Diretora Executiva do Instituto Ronald McDonald.