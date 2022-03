Martelo batido: Leão oficializa aliança com ACM Neto e pré-candidatura ao Senado

O vice-governador João Leão, presidente do Progressistas (PP) na Bahia, confirmou a aliança com o líder do União Brasil para disputar a sucessão estadual deste ano, durante coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (17), ao lado do ex-prefeito de Salvador e de lideranças políticas dos dois partidos, no Hotel Fiesta, em Salvador.

Leão destacou que o anúncio marca o fim de um ciclo e o início de um novo caminho. “Já listei para Neto alguns projetos que tenho trabalhado nos últimos anos e que casam com uma Bahia forte econômica e socialmente. Falei da ponte Salvador-Itaparica, do polo sucroenergético do São Francisco, dos polos cacaueiro do Serrado e viticultor de Barra, entre outros”, afirma.

Em Nota Pública, PP e UB falaram de mudança, aliança programática, Bahia forte e cuidado com o povo baiano. “É hora de transformar os sonhos da nossa população em realidade para que a felicidade e a alegria de ser baiano volte a brilhar em todos os lares do nosso estado”, diz trecho do comunicado.

Veja a íntegra da nota oficial:

NOTA PÚBLICA - UMA NOVA ALIANÇA

Juntos pela Bahia, iniciamos um novo capítulo na história, um novo caminho, uma nova força política e de trabalho pelo bem dos baianos e baianas. É hora de mudança, de olharmos para o futuro e firmarmos uma aliança programática para construirmos uma Bahia mais forte, integrada e unida.

É desta forma que o União Brasil e o Progressistas Bahia anunciam este enlace.

Após o fim de um ciclo, o PP inicia um novo caminho ao decidir apoiar a pré-candidatura do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, ao Governo da Bahia nas próximas eleições.

A Executiva Estadual do partido acredita que a juventude e o pensamento inovador do líder baiano do União Brasil legitimam a competência de gestão pública que demonstrou à frente da capital baiana, e comprovam que ele está preparado para novos desafios.

Isto, somado à experiência, vasto currículo político-eleitoral e garra do vice-governador da Bahia João Leão, líder do Progressistas, e pré-candidato a Senador nesta chapa, dão a este pacto a combinação ideal para transformar o estado em uma nova Bahia.

A aliança política que nasce neste dia vai primar pelo bem-estar das pessoas. Deste modo, as duas agremiações partidárias, unidas às demais forças que irão compor este novo caminho rumo ao crescimento do Estado da Bahia, conclamam todos os seus quadros políticos - deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e filiados - a caminharmos juntos.

É hora de transformar os sonhos da nossa população em realidade para que a felicidade e a alegria de ser baiano volte a brilhar em todos os lares do nosso estado.

Salvador, 17 de março de 2022.