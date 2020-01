Martín Rodríguez quer ser referência em campo do Vitória em 2020

Martín Rodríguez tem pouco mais de seis meses de Vitória. Contratado em 19 de junho do ano passado, o goleiro rapidamente tornou-se titular e um dos atletas que mais jogaram pelo time na Série B. Foram 28 partidas, todas como titular.

Com isso, o uruguaio foi o quinto atleta que mais atuou pelo rubro-negro em todo o ano de 2019. O curioso é que, com as saídas de Ramon, Leo Gomes, Everton Sena e Anselmo Ramon, que ficaram à sua frente, o goleiro é agora uma referência da equipe para 2020.

“Joguei 28 partidas, né? Para mim valeu muito pela experiência, pela adaptação muito rápida que tive ao clube e aos companheiros. Espero continuar (como referência). Sou um jogador que sempre tento estar disponível e participar de todos os jogos. Quero seguir esse mesmo caminho em 2020”, disse em entrevista coletiva.

Esta quinta-feira (2) foi dia de reapresentação do Vitória para a pré-temporada 2020. O time principal, treinado por Geninho, estreará somente no dia 25 de janeiro, contra o Fortaleza, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

O goleiro comentou o que espera do Vitória nestes quatro primeiros meses do ano que antecedem a Série B, principal objetivo rubro-negro na temporada: “Todo campeonato que o Vitória joga, ele tem que jogar para ganhar. Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Agora, o principal objetivo é mesmo que o clube esteja na Série A no ano que vem. E todo o time tem que focar nisso”.

Para o urugaio, a permanência de Geninho no comando da equipe será um diferencial para este início de ano: “Já conhecemos bem ele, então vai acontecer uma interação muito mais rápida. Os jogadores que chegaram agora terão facilidade em conhecê-lo também, tenho certeza, porque serão 23 dias de muito trabalho, focado, e isso vai facilitar a adaptação”.