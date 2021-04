Mata de São João altera toque de recolher, e praias serão reabertas

A prefeitura de Mata de São João, cidade da região metropolitana de Salvador, publicou neste sábado (10) decreto municipal com novas regras de isolamento social para o combate à pandemia da covid-19. A partir da próxima segunda-feira (12), e até o dia 19, o toque de recolher passará das 20h para as 21h na cidade.

De acordo com a prefeitura, no mesmo dia, as praias serão reabertas e os bares voltam a funcionar com 50% das suas capacidades, até às 19h. O decreto também determina que os transportes públicos municipais não podem levar passageiros em pé.

Ainda de acordo com a gestão municipal, a flexibilização só é possível porque nos últimos 15 dias houve queda de 53% nos casos de pacientes em tratamento domiciliar e de 63% de pacientes internados.

