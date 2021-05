Mata de São João suspende início das aulas presenciais

As aulas presenciais na Rede Municipal de Educação de Mata de São João, previstas para esta segunda-feira (3), foram suspensas pela prefeitura. A decisão foi anunciada na noite desse domingo (2).

De acordo com nota divulgada pela prefeitura, a gestão aguarda uma decisão judicial para fazer a retomada. No entanto, os profissionais de educação do município devem comparecer às unidades de ensino.

A partir disso, será traçado um o planejamento das atividades dos alunos, para do retorno às atividades presenciais. Ainda segundo a prefeitura, todas as 27 escolas e as nove creches municipais foram reformadas para se adequar às normas sanitárias.

Os profissionais da educação com 40 anos ou mais estão sendo vacinados. Os profissionais com este perfil que ainda não se vacinaram devem comparecer à unidade de saúde nas quais são cadastrados, para a imunização. Todos devem portar o contracheque de março e um documento de identificação.