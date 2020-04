Mata de São João tem primeiro caso confirmado da covid-19

Uma mulher, que tem apenas sintoma de tosse seca, é o primeiro paciente testado positivo para o COVID-19 em Mata de São João, no Litoral Norte baiano. Ao divulgar detalhes do caso nas redes sociais, o prefeito Marcelo Oliveira alertou a população para intensificar as medidas de isolamento social.

Segundo informações do prefeito, trata-se de uma jovem de 24 anos, residente do bairro do Caboré, na sede do município. Ela procurou o Hospital Municipal no dia 22 deste mês, após sentir falta de ar e falta de paladar. No mesmo dia foi feita a coleta do material, que foi enviado para o Laboratório Central (Lacen) do Governo do Estado.

"Ela vem se recuperando muito bem. Apresenta apenas uma tosse seca, que ainda a incomoda, e continua sendo monitorada pela equipe da Secretaria de Saúde do Município, junto com toda a família. Estamos fazendo um acompanhamento mais intenso e rigoroso. Ela mora com dois filhos pequenos", informou o prefeito, em nota.

O último boletim diário do município, divulgado na segunda-feira (27), apresentou ainda 114 casos notificados, sendo que 86 foram descartados e outros 27 pacientes suspeitos seguem em monitoramento pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Sabíamos que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Portanto temos a certeza que o vírus está entre nós e por isso o nosso cuidado redobra. A nossa responsabilidade aumenta e aquela preocupação com isolamento social agora se reveste da mais alta importância”, afirmou o chefe do executivo municipal, em nota oficial divulgada no final da tarde de ontem.



Confira na íntegra:

Sabíamos que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Felizmente foi mais tarde. Antes era só a expectativa e suposição, mas agora temos a certeza que em Mata de São João tem um caso confirmado de Coronavírus. Portanto temos a certeza que o vírus está entre nós e por isso o nosso cuidado redobra.

A nossa responsabilidade aumenta e aquela preocupação com isolamento social agora se reveste da mais alta importância. Mais do que nunca as pessoas têm de ficar em casa. Têm que respeitar a quarentena, porque podemos pegar o vírus ali na esquina.

Então fica aqui o meu apelo para toda a população de Mata de São João. Ao constatar essa primeira contaminação aqui em nosso município, atentem cada vez mais para o isolamento social, para que vocês permaneçam em casa, evitem o contato com outras pessoas. Evitem mais do que nunca as aglomerações, os contatos físicos. Faça a higiene das mãos. Ao sair de casa usem máscaras de proteção. Se não tiver acesso à água e ao sabonete, use álcool gel ao aproximar-se de alguma pessoa, ao tocar em alguma superfície.

Essa agora é a nossa grande preocupação. Que o vírus não se espalhe pela cidade. Ele está entre nós, mas nós não vamos deixar que ele se espalhe. Como eu disse, nós ainda precisamos de algum tempo para concluir a montagem da estrutura de atendimento aos casos graves que certamente virão. Mas não pode ser agora.

Portanto você, que mora aqui em Mata de São João, proteja-se, proteja sua família e proteja os seus idosos mais do que nunca, para que a gente possa enfrentar e vencer essa pandemia”.