Mata Escura e Pirajá terão medidas restritivas a partir do sábado (8)

Os bairros de Mata Escura e Pirajá receberão pela primeira vez as medidas restritivas da prefeitura de Salvador para ajudar no combate ao coronavírus, anunciou nesta quinta-feira (6) o prefeito ACM Neto. Além disso, a ação vai voltar para o bairro de Pernambués. As restrições começam a partir desse sábado (8).

Em Pirajá, testes feitos com a população tiveram 34,3% de casos positivos. Em Mata Escura, foram 36% de casos positivos em testes feitos no bairro. Já em Pernambués, foram registrados 259 casos nos últimos sete dias, número considerado alto.

"A gente precisa segurar essa onda em Pernambués, precisa controlar isso. Pelo amor de Deus, não tem jeito. Estamos indo pela terceira vez e espero que seja a última", afirmou o prefeito.

Neto também prorrogou por mais 7 dias as medidas restritivas no complexo do Nordeste de Amaralina. A ação municipal foi encerrada em Cajazeiras 7, 8, 10 e 11, Fazenda Grande 1, 2, 3 e 4 e Águas Claras.

"Eu quero fazer um apelo, todos os testes aplicado no Nordeste mostram um percentual a 35% de casos positivos, é muita coisa. A gente tem visto inclusive algumas que aglomerações e concentrações de pessoas nas ruas têm acontecido, eu quero sair e concluir as medidas do Nordeste, mas não posso fazer isso sem ter segurança. Fica apelo aos moradores do Nordeste", pediu o prefeito.

Ele destacou os números de Santa Cruz, que teve 188 casos no últimos 7 dias - o segundo maior número registrado em um bairro da cidade nesse período.