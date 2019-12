‘Mataram ele pelas costas’, diz mãe de jovem assassinado com tiro na cabeça

Foto: Reprodução e Arquivo CORREIO

O auxiliar de serviços gerais, Matheus Felipe Souza Ferreira Santos, 23 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça, na manhã de domingo (29), no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. Segundo a família, ele estava organizando a mudança de residência quando foi surpreendido pelos criminosos. O fato ocorreu às 8h da manhã na Rua 1º de Dezembro, na localidade da Baixinha de Santo Antônio.

Na manhã desta segunda-feira (30), a mãe de Matheus, que preferiu não se identificar, foi acompanhada de outros familiares para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLRN) para a liberação do corpo do jovem.

A mãe da vítima contou que Matheus estava com o homem que contatou para fazer a mudança, quando foi surpreendido pelo autor do disparo, que ainda não foi identificado. O criminoso atingiu o jovem pelas costas e fugiu levando os seus pertences.

“Tudo aconteceu de manhã cedo, meu filho estava ajeitando as coisas para se mudar para perto de mim. Pegaram ele de surpresa, roubaram e mataram ele. Quando eu cheguei no local, o corpo estava próximo à casa dele, de bruços. Mataram ele pelas costas. Levaram as coisas deles, dinheiro, cartão, relógio, não precisavam matar ele”, relatou a mãe do rapaz.

Em prantos, ela bradava: “Meu filho era um rapaz independente, morava sozinho, era trabalhador, não se envolvia com nada, todo mundo gostava dele, por que fizeram isso com ele?”, questionou a mãe, que revelou ainda que o motorista do veículo que iria transportar a mudança foi obrigado pelo criminoso a deixar o local.

O autor do crime ainda e a motivação ainda não foram identificados. Em nota, a Polícia Militar informou que, de acordo com informações da 23ª Companhia Independente de Políica Militar (CIPM/Tancredo Neves), por volta das 9h, policiais militares da unidade foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio na rua 1º de Dezembro. No local, os policiais constataram que havia um homem morto por disparos de arma de fogo.

"A área foi isolada e o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) acionado para proceder com a perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil investigará o crime", informou a PM, por meio de nota. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro*