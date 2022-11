Mater Dei Salvador oferece consultas, mamografias e exames de PSA de graça

O Hospital Mater Dei Salvador vai oferecer de graça 100 exames de mamografia e 100 exames de PSA (Antígeno Prostático Específico) e consultas com especialistas para ajudar no diagnóstico precoce do câncer, o que é vital para o sucesso no tratamento da doença. A ação faz parte da campanha Mater Dei na Luta Contra o Câncer, que acontece há 12 anos.

Os interessados podem se inscrever no sábado (5), das 8h às 18h, pelot elefone do Mater Dei Salvador - (71) 3330-7125.

“É uma ação integrada e, por isso, estamos ampliando para outras unidades da Mater Dei, além das que já realizam tradicionalmente, para que mais pessoas possam ter acesso às consultas e exames com nossas equipes. Essa é uma ação social da Rede Mater Dei da qual nos orgulhamos e ela só existe porque conta com o apoio e a dedicação voluntária da nossa comunidade Mater Dei", destaca Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei.

As mamografias e as dosagens de PSA podem ser feitas por pacientes mulheres e homens com idades a partir de 40 e 50 anos, respectivamente para cada exame. Os interessados não devem ter plano de saúde e não podem ter feito o exame no último ano.

Os pacientes vão receber o resultado dos exames durante uma ação de conscientização da luta contra o câncer realizada pelo Hospital Mater Dei Salvador no dia 26 de novembro. Nesse dia, eles passarão por consulta com mastologista e urologista. Caso seja necessário fazer uma biópsia, os pacientes serão encaminhados para um laboratório parceiro.

O câncer de mama é o tumor mais frequente em mulheres no Brasil e no mundo, depois do câncer de pele não-melanoma. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de que 66.280 novos casos de câncer serão registrados esse ano no Brasil, sendo 3.460 na Bahia.

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens, atrás do câncer de pelo não-melanoma. Um em cada oito homens será diagnosticado com o câncer de próstata na vida. Esse ano, são estimados 65.840 novos casos no país, com 6.130 na Bahia.