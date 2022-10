Materiais do tráfico são apreendidos em operação no Engenho Velho da Federação

Diversos materiais utilizados por criminosos foram apreendidos por mais de 100 policiais civis durante a Operação Integrar, no Engenho Velho da Federação, na tarde desta quinta-feira (6).

De acordo com delegado Nilton Borba, além do material apreendido, investigações serão subsidiadas com os resultados das ações. “Pudemos aprofundar apurações em campo, coletar mais informações que vão colaborar para a elucidação de outros crimes, a exemplo do atentado que deixou três pessoas mortas, no último domingo (2), cuja autoria já está identificada”.

O objetivo das ações é reprimir os crimes contra vida, contra o patrimônio, o tráfico de drogas e a atuação de grupos criminosos no bairro. Durante as incursões, foram apreendidos um rádio comunicador, duas balanças de precisão, um carregador para calibre 9 mm, dois punhais, três máscaras do tipo balaclavas e outra de personagem de cinema, quatro uniformes militares, caderno de anotações do tráfico, diversas embalagens para acondicionamento de drogas, duas capas de coletes balísticos e dois aparelhos celulares.

A operação foi integrada por equipes dos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom), de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e de Inteligência Policial (DIP), além da Coordenação de Operações Especiais (COE), sob a logística operacional da Assessoria Executiva de Operações de Polícia Judiciária (AEXPJ), com o apoio da Polícia Militar.