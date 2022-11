Mateus Morbeck denuncia tragédias ambientais através da arte

O artista visual Mateus Morbeck usou as tragédias que ocorreram no Nordeste, transformou em fotografias que misturam arte e denúncia. A exposição "É Tudo Depois" estará disponível a partir do dia 26 de novembro, a partir das 16h, na ‘A Galeria’, no Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho.

Ele viajou por mais de 50 localidades da Bahia para fotografar e registrar as manchas de óleo que chegaram ao litoral nordestino, em 2019, contaminando vegetais e animais marinhos e deixando comunidades de pescadores e marisqueiros sem sustento.

No ano seguinte, as queimadas destruíram a fauna e a flora da Chapada Diamantina, provocando prejuízos ambientais e econômicos para a região. Matheus buscou estimular, através da arte, as ações dos seres humanos com o meio ambiente.

Divulgação / Matheus Morbeck

"Meu trabalho acaba orbitando nesta relação entre humanidade e meio ambiente. Busco provocar uma reflexão neste sentido. É uma questão que vai além da ambiental, é uma questão realmente de sobrevivência da nossa espécie”, comentou.

A exposição tem cinco obras, entre elas, fotografias e instalações com materiais coletados nas regiões das catástrofes ambientais. Três delas foram produzidas a partir das queimadas no Parque Nacional da Chapada Diamantina. A mostra possui ainda dois trabalhos realizados a partir do derramamento de óleo no litoral nordestino.

Sobre o artista

Arquiteto, graduado pela Universidade Federal da Bahia em 2006, Mateus Morbeck começou a atuar com fotografia em 2017. Em 2019, iniciou uma aproximação maior com as artes visuais. Atualmente, seu trabalho transita por aspectos que consideram desde elementos pontuais até eventos de impacto global. A apropriação das tecnologias, antigas e atuais, tem papel fundamental em sua busca processual e metodológica.

Somente este ano, o artista já participou de três coletivas internacionais ­­– MED Photo Fest, em Catânia, Itália; e NFT Show Europa, em Valência, Espanha; e Rotterdam Photo, Rotterdam, Holanda –; e três nacionais – FestFoto, na Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre; Festival Photothings, em São Paulo; e Festival de Fotografia de Tiradentes – Foto em Pauta, em Tiradentes, Minas Gerais.