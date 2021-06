Matheus Bahia destaca confiança do tricolor antes de pegar Red Bull

Na maratona de jogos que o Bahia tem encarado na temporada 2021, a Copa do Brasil vai ser deixada lado momentaneamente e o foco do tricolor agora volta a ser o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (5), o Esquadrão terá pela frente o seu segundo desafio na atual edição da Série A. A partir das 21h, o time baiano encara o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, pela segunda rodada.

Depois da boa estreia no Brasileirão com a vitória sobre o Santos por 3x0, e o triunfo sobre o Vila Nova, por 1x0, pela Copa do Brasil, a missão na Cidade Tricolor é manter o bom momento e aumentar a sequência positiva na temporada.

Por sinal, o duelo contra o Red Bull Bragantino tem um pouco mais de importância para o Bahia. Apesar de terem feito apenas um jogo no Brasileirão, baianos e paulistas estão empatados nas primeiras colocações da Série A. O Bragantino lidera, pois leva vantagem no número de cartões.

Além disso, o tricolor terá a chance de uma revanche quando entrar em campo no próximo sábado. Na temporada passada, o Esquadrão foi goleado por 4x0 pelo Red Bull fora de casa. Na visão do lateral esquerdo Matheus Bahia, o momento agora é outro e o elenco tem confiança em fazer um bom jogo.

"É outra temporada, a gente vem com outra confiança. Começamos a temporada de outra forma e temos que manter o que estamos fazendo. Conseguimos grandes jogos, grandes performances, perdemos jogos por detalhes, e temos que continuar fazendo o que estamos", analisou ele, antes de elogiar o adversário:

"É um time muito qualificado, tem um grande elenco, mas a gente vem fazendo o nosso trabalho, estamos com a confiança lá em cima, time encaixado. Tenho certeza de que vai ser um grande jogo e vamos dar o nosso melhor para sair com o triunfo".

Desfalques

Nesta quinta-feira (3), o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para a partida contra o Red Bull. O técnico Dado Cavalcanti tem pelo menos quatro desfalques certos. Nino Paraíba, Juninho e Daniel estão suspensos por conta da confusão na final da Copa do Nordeste. Já o atacante Thonny Anderson está impedido de jogar, já que pertence ao clube de Bragança Paulista.

Apesar dos problemas, Matheus Bahia avalia que o elenco tricolor tem peças qualificadas e que vão conseguir suprir as ausências.

"Temos jogadores de qualidade para substituir. O Guedes que entrou e vem fazendo o papel, entre os zagueiros tem Luiz Otávio, Lucas Fonseca e próprio Gustavo (Henrique) que podem entrar. Nosso grupo é qualificado para esse tipo de desvio que está acontecendo", afirmou.