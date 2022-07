Matheus Pires, do No Limite, está com varíola dos macacos

O ex-participante do No Limite Matheus Pires está com varíola dos macacos e não vai participar da final do reality, segundo foi divulgado nesta quinta-feira (7).

Segundo informações do site iG, como Matheus teve contato direto com Victor, que está no top 5 do reality, há um clima de preocupação na Globo, que monitora a situação. Matheus teve sintomas da doença e foi internado na quarta (6), quando confirmou o diagnóstico. Ele tem quadro de saúde considerado estável.

Em nota publicadas nas redes sociais do ex-participante, foi confirmado que Matheus está contaminado com a doença e não estará na final do programa. "Pedimos a todos que mandem energias positivas para que ele se recupere quanto antes e logo possa estar de volta", diz o texto.

A doença pode ser transmitida por contato respiratório, contato com secreções contaminadas e superfícies que estejam contaminadas com o vírus.

A Globo informou hoje que os finalistas vão reencontrar os participantes eliminados ao vivo, na final do programa. que será nesta noite. Os finalistas são Clécio, Charles, Lucas, Victor e Ipojucan.