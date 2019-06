Matrículas dos aprovados no SISU 2019.2 terminam hoje (17)

As matrículas dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2019 encerram nesta segunda-feira (17). Os aprovados devem comparecer às universidades e institutos federais participantes para realizar o procedimento de acordo com os editais específicos divulgados para a realização dos procedimentos. É importante observar os documentos que devem ser apresentados para garantir o direito à vaga.

Quem não foi selecionado têm também até esta segunda-feira (17) para aderir à lista de espera do SiSU, por meio da manifestação obrigatória de interesse. As oportunidades são disponibilizadas a partir do não preenchimento das vagas durante a matrícula dos aprovados na chamada regular.

Para quem ainda não está familiarizado com a lista, a candidatura poderá ser feita em apenas um dos cursos relacionados durante a inscrição para a chamada regular. As convocações serão realizadas pelas próprias instituições de ensino, a partir da quarta-feira (19), e por isso é necessário acompanhar a página de cada uma das universidades e institutos federais de interesse do estudante.

SiSU

O Sisu é o único programa do governo federal voltado para o ingresso em universidades públicas. Para participar é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mais atual e não ter zerado a redação. O processo seletivo ofertou 59 mil vagas no segundo semestre. Foram registradas 1,2 milhão de inscrições, 24,3% a mais do que em 2018.2.

O curso de Medicina foi o mais procurado pelos candidatos: 169.711 inscrições em 1.446 vagas. Consequentemente, a maior concorrência, de 117,3 candidaturas por vagas. Em seguida, aparecem os cursos de Direito (64,9 mil inscrições) e Administração (60,1 mil inscrições). As concorrências destas duas últimas graduações foram, respectivamente, 44,5 e 30,1 candidatos por vaga.