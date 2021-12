 Matt Reeves compara nova versão de Bruce Wayne a Kurt Cobain

Diretor de Batman, Matt Reeves revelou sua grande inspiração para criar a nova versão de Bruce Wayne. Em entrevista à Empire, o cineasta contou que a nova interpretação do personagem tem uma personalidade reclusa similar à de Kurt Cobain (1967-1994), líder do Nirvana.

Reeves afirmou que gosta muito de ouvir músicas enquanto escreve seus roteiros e que Something in the Way (do álbum Nevermind), que embala o trailer principal do longa, tocava com frequência enquanto ele concebia a trama. Batman chega aos cinemas em 4 de março de 2022.

“Comecei a fazer essas conexões [entre Batman] e Os Últimos Dias, de Gus Van Sant, com a ideia de uma versão fictícia de Kurt Cobain nessa espécie de mansão decadente”, disse Reeves, que revelou também que vê essa propensão à reclusão em Robert Pattinson, novo intérprete do Batman. “Ele parece um astro do rock, mas você sente que ele pode ser um recluso", completou.

É esse isolamento dado ao milionário sociopata que levou o cineasta a adotar um visual mais caseiro para os apetrechos e ferramentas do Cavaleiro das Trevas, que os monta em sua caverna ao lado de Alfred (Andy Serkis). “Essa versão de Bruce não é um socialite”, explicou o diretor.

As gravações de Batman foram finalizadas em março deste ano, com regravações acontecendo em junho. O filme de Matt Reeves (Cloverfield) passou por algumas complicações durante sua produção, incluindo adiamentos causados pela pandemia e o fato de Robert Pattinson ter sido infectado pela covid durante as filmagens.

Batman é estrelado por Pattinson, Zoe Kravitz (Mulher Gato), Jeffrey Wright (Comissário Gordon), Paul Dano (Charada), Andy Serkis (Alfred) e Colin Farrell (Pinguim).

Veja o trailer: