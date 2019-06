Mau tempo em Salvador desvia voos para Aracaju e Maceió

Dois voos que pousariam na madrugada desta quinta-feira (13) em Salvador foram desviados para Acaraju e Maceió em função do mau tempo. Outro voo foi cancelado pelo mesmo motivo.

A Concessionária do Aeroporto de Salvador informou que o voo que pousou em Aracaju era o 4703 da Latam, vindo de Guarulhos, em São Paulo. Ele alternou devido ao mau tempo, que diminuiu a visibilidade. Do aeroporto de Aracaju, parte dos passageiros estão vindo para a capital baiana de ônibus pois a outra opção de voos só deixaria a capital sergipana às 16h45.

O outro voo desviado, também na Latam (de número 3310) vindo de Guarulhos, foi desviado para Maceió.

Em nota, a Latam Airlines Brasil informou que, devido às condições meteorológicas adversas no aeroporto de Salvador na madrugada desta quinta-feira (13), fato totalmente alheio ao controle da empresa, três voos da companhia foram impactados, sendo um cancelado e dois alternados para os aeroportos de Aracaju e Maceió.

"A Latam ratifica que não está medindo esforços para prestar a assistência necessária aos passageiros. Por fim, reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura", destacou a companhia.

Passageiros do voo 4703 acomodados em ônibus que partiu de Aracaju com destino a Salvador na manhã desta quinta (13)

(Foto: Carol Neves/CORREIO)

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), nesta quinta-feira (13) a previsão do tempo é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas, de intensidade fraca a moderada, ao longo do dia.

Já para sexta-feira (14) o tempo, segundo a Codesal, deverá apresentar sol entre nuvens com pancadas de chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia.