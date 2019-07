Mau tempo suspende travessia de lanchas Salvador - Mar Grande

O soteropolitano precisou tirar o guarda-chuva do armário, neste domingo (7). Desde o início da manhã a capital está registrando chuvas intensas em alguns bairros. Amanhã o clima vai apresentar uma melhorar, mas a previsão é de que o tempo nublado e as pancadas de chuva isoladas persistam até a quinta-feira (11).

A chuva deixou algumas ruas alagadas e trouxe transtornos para moradores e motoristas. No cruzamento entre a rua Cônego Pereira e a Avenida Heitor Dias, no Centro, foi tanta água que a pista se transformou em um rio. Outro motorista flagrou uma cobra atravessando a Avenida Tancredo Neves, nas imediações do Salvador Shopping.

Cobra está na sede da COPPA e passa bem (Foto: Divulgação/ Polícia Militar)

A Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) fez o resgate do animal, uma cobra da espécie jiboia com cerca de 2,5 metros de comprimento. Ela não apresentava ferimentos, passa bem e está na sede da companhia. Na segunda-feira (8), será decido se ela será encaminhada para o Zoológico de Salvador ou se será devolvida ao meio ambiente.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer nublado a encoberto com pancadas de chuva durante todo o dia e também à noite, por isso, quem pretende assistir à final da Copa América ao ar livre precisa levar a capa de chuva.

Já a segunda-feira (8) deve apresentar uma melhora. O clima será de tempo nublado a parcialmente nublado com chuva isolada, e vai persistir até a quinta-feira (11), com ventos fracos e moderados.

Transporte

O mau tempo teve reflexo também no transporte. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) suspendeu a travessia Salvador-Mar Grande às 11h30, por orientação da Capitania dos Portos, devido às condições de navegação na Baía de Todos os Santos, que ficaram desfavoráveis devido, com ventos fortes e mar agitado.

"A Astramab comunica que a travessia Salvador-Morro de São Paulo passou a operar com os catamarãs fazendo conexão em Itaparica, por conta do mau tempo. Os catamarãs saem de Salvador, atracam em Itaparica, de onde os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, e atravessam em lanchas rápidas para o Morro. Hoje o último horário de Salvador para o Morro será às 14h30, saindo do Terminal Náutico", diz a nota.

Travessia foi suspensa por questão de segurança (Foto: Evandro Veiga/ Arquivo CORREIO)

Castigados

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um balanço às 15h com a lista das regiões mais castigadas nas últimas 6h. Alto do Peru lidera o ranking com 84,4 mm. Bom Juá/ Novo Marotinho (67,2 mm) e Vila Picasso (59,4 mm) aparecem em seguida. Outros bairros castigados foram Cosme de Farias, Planalto Real, Pernambués, Caminho das Árvores e Federação.

A Cidade Baixa e a Suburbana receberam o maior volume de chuva pela manhã. Até às 13h30, dos 14 bairros apontados pela Codesal como os mais castigados, 10 ficam nessas regiões. Apareciam na sequência Monte Serrat (51,4 mm), Planalto Real, em Plataforma (36,2), Rio Sena (35.9 mm), Fazenda Coutos (25,8 mm), Vila Picasso (34,4 mm), Vila Mamede (33,8 mm), São Caetano (32,5 mm), Base Naval de Aratu (31,2 mm), Periperi (31,2 mm), e Mirante de Periperi (28 mm).

Já a temperatura está oscilando. Começou o dia com 24ºC e chegou aos 27ºC, por volta das 9h. Depois disso, caiu. Às11h os termômetros estavam marcando 23ºC, mas às 13h eles já estavam em 25ºC. Apesar desse sobe e desce, os números estão dentro da estimativa do Inmet para este domingo, com mínima de 22ºC e máxima de 28ºC.

Os ventos e as rajadas de ventos estão em uma escala crescente desde o início da manhã. Por volta das 12h, os ventos estavam em 13km/h e as rajadas em até 30 km/h.