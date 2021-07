Mau tempo suspende vacinação contra covid-19 nas ilhas de Salvador

A campanha de vacinação contra a covid-19 prevista para acontecer para acontecer nesta terça-feira (06) nas ilhas de Paramana e Bom Jesus dos Passos foi suspensa devido ao mau tempo.

Segundo informações da prefeitura, o adiamento ocorreu por conta da impossibilidade da travessia da embarcação que estava levando as doses dos imunizantes às localidades por causa do mau tempo.

A imunização nas ilhas para os moradores das comunidades com idade igual ou superior a 18 anos deve ser retomada na quinta-feira (8).

Vacinação por idade

Em Salvador, a vacinação para pessoas a partir 41 anos continua nesta terça. Os indivíduos nascidos até 6 de maio de 1980 poderão se vacinar entre 08h às 13h.



A imunização com a primeira dose ocorrerá também para as gestantes, puérperas e lactantes nesta terça. Já para os demais grupos estão suspensos.



Haverá antecipação da aplicação das segundas doses das vacinads Oxford e Coronavac, entre 08h às 13h, para as pessoas que estão com a data aprazada no cartão de vacina até o dia 11 de julho.

Nesta segunda-feira, Salvador aplicou 22.559 doses de vacina contra covid, sendo 21.894 entre primeiras dose e dose única e outras 665 segundas doses. Com isso, 1.585.478 doses já foram aplicadas na capital baiana, sendo que 501.055 estão totalmente imunizadas.



Confira os postos de vacinação desta terça-feira (6)



1ª DOSE - 8h às 13h



PESSOAS COM 41 ANOS OU MAIS (Nascidas até 06 de maio de 1980)

Para ter acesso as doses devem ter nome na lista e apresentar documento oficial com foto.



Pontos exclusivos para pessoas com 41 anos ou mais – 8h às 13h

Drivers: Centro de Convenções, 5º Centro de Saúde, Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Arena Fonte Nova e Vila Militar (Dendezeiros).

Pontos Fixos: 5º Centro de Saúde, USF Plataforma, USF Cajazeiras V, USF Federação , USF Pirajá e Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiro).



GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES – 8h às 13h

Para ter acesso ao imunizante, todas as gestantes, lactantes puérperas devem ter idade igual ou superior a 18 anos, estar com os nomes no site da SMS e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto, além de:



Gestantes: devem apresentar também cópia impressa do laudo ou relatório médico ou caderneta da gestante.

Puérperas: devem apresentar também cópia impressa da Declaração Nascidos Vivos (DNV) ou certidão de nascimento do bebê.

Lactantes (Amamentando até o 12º mês de vida bebê): devem apresentar também cópia impressa de certidão de nascimento do bebê.



Observação: Mesmo cadastradas automaticamente no sistema, as beneficiadas devem consultar previamente seus médicos para as devidas orientações sobre a vacina.

Está suspensa a vacinação para gestantes e puérperas com o imunizante Oxford/ Astrazeneca/Jansen.

Pontos exclusivos para gestantes, lactantes e puérperas – 08H ÀS 13H

Drive-thru: Shopping da Bahia

Ponto Fixo: USF Colinas de Periperi



2ª DOSE: 08H ÀS 13H

A aplicação das 2ª doses Oxford e CoronaVac acontecerá entre 08h e 13h para aqueles que estão com o reforço atrasado ou com a data agendada no cartão de vacinação para até o dia 11 DE JULHO.



2ª DOSE OXFORD: 08H ÀS 13H

Drives: PAF Ondina e FBDC Brotas.

Pontos Fixos: USF Vista Alegre, USF Vale do Matatu, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), FBDC Brotas, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI) e USF Cajazeiras X.



2ª DOSE CORONAVAC: 08H ÀS 13H

Drive: Barradão e FBDC Cabula

Pontos Fixos: Barradão, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras) e USF Curralinho.