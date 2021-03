Maurício Ramos acerta rescisão contratual e deixa o Vitória

O zagueiro Maurício Ramos está de saída do Vitória. Nesta segunda-feira (1º), o jogador acertou a rescisão contratual com o rubro-negro, clube com o qual tinha vínculo até dezembro deste ano. Ao todo, o defensor fez 31 jogos pelo Leão, sendo 20 deles pela última edição da Série B.

"Vestir a camisa do Vitória foi uma honra. Infelizmente, até por conta da pandemia, vivemos uma temporada atípica com pouco contato com a torcida no Barradão, mas agradeço a todos por esse período no clube e espero que em breve o time retorne à elite do futebol nacional", disse o defensor.

Maurício Ramos começou a carreira no Iraty, do Paraná, e passou por São Caetano e Coritiba até chegar no Palmeiras em 2009. Lá, fez 193 partidas e anotou oito gols. Inclusive, estava no elenco quando o time paulista ganhou a Copa do Brasil de 2012. O defensor também passou por clubes dos Emirados Árabes, Turquia e do Catar.

Antes de chegar ao Vitória, o jogador atuou pela Chapecoense na Série A de 2019. No clube de Santa Catarina, participou de 17 partidas, sendo titular 12 vezes.

Com a saída de Maurício Ramos, o técnico Rodrigo Chagas terá como opções para montar a zaga rubro-negra Wallace e João Victor, os atuais titulares, além de Mateus Moraes e Carlos.