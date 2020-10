Maximalista, sim

Nesse momento de pandemia, muitas vezes, o minimalismo reina. Roupas básicas, nada de estampas, no melhor mood do menos é mais. Certo? Errado. Cada pessoa tem a sua história, uma verdade e se expressa da forma que bem entender. E se o mood pedir por um visu bem maximalista para espantar de vez o baixo astral? A marca Thereza Priore segue firme e forte, bem fiel ao seu DNA, investindo em uma coleção rica em prints e muitas cores, batizada de Bahia de Todos os Santos. A brand mergulhou no universo da fé e da proteção, evocando o sagrado, com uma estética bem carregada, como a empresária Adriana Régis saber fazer muito bem.

Olha ela

Vamos apostar em uma pochete diferenciada? Se rolou sentimento e você anda procurando uma para chamar de sua, dá uma espiadinha nesse lançamento da Melinda Melinda (melindamelinda.com.br). Dica de stylist: não precisa de muito, se tem um vestido preto básico, bota para jogo que o acessório se destaca. Preço: R$ 89.

Curinga

Verão combina com short jeans, não tem jeito. Mas se você quer apostar nesse clássico injetando informação de moda, invista em um modelo clochard, como esse da foto, arrematado na lojinha virtual Art Cat (artcatmodas.store). A peça sai por R$ 114,99.

Think pink

Atrás de uma sandália lacrativa para dar aquela iluminada no visu? Olhos abertos para o modelito da Melissa (lojamelissa.com.br) com salto alto que faz parte da linha Dreamers, mais especificamente da collab Ophelia + Jason Wu. O vixe amou a opção pink, cor fashionista e bem querida. Preço: R$ 219,99.

Folia sempre

Não precisa ser carnaval para investir em um brinco lacrativo capaz de abalar as estruturas e instigar emoções. Desperte a fashionista que há em você com escolhas inéditas como esse modelito garimpado no e-commerce da Cali Store (calistore.com.br) que você leva para casa por R$ 25.

Colecionando momentos

Os amantes de Baco vão querer esse quadrinho trendy para decorar a casa. Assim, cada rolha de um vinho aberto será um símbolo de uma história vivida. Onde achar? Etna (etna.com.br) Custa R$ 57,99.