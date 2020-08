Mayra Cardi diz que perdoou Arthur Aguiar e também se desculpa

A coach, empresária e ex-BBB Mayra Cardi publicou nesta quinta-feira (20) um texto nas redes sociais para dizer que ela e o ex, Arthur Aguiar, se acertaram depois de acusações públicas nos últimos meses. Na mensagem, ela pede desculpas a Arthur por "ter falado demais", mesmo não aprovando suas atitudes no passado. Conta ainda que o ex lhe pediu perdão, e ela o concedeu. Os dois são pais de Sophia.

A coach fitness publicou uma foto com Arthur e a filha e esclareceu que, apesar de estarem em bons termos, eles não voltaram.

"Ele é e sempre será pai da Sophia, eu continuo e continuarei não aprovando absolutamente nada do que ele fez comigo como homem! Eu já falei tudo o que eu precisava falar, tudo o que eu achava, pensava, o que devia e não devia também! Aliás, quero fazer aqui um pedido de desculpas por ter falado além da conta, por ter machucado com palavras ditas e por ter subentendido outras coisas não ditas que machucaram também", escreveu Mayra.

Ela conta que recebeu o pedido de desculpas de Arthur e expressou a vontade de vê-lo feliz, aprendendo e evoluindo. "O pedido dele de perdão, apesar de tardio, finalmente chegou, e só ele pode acalmar toda minha dor para que eu pudesse seguir e deixar seguir! Pronto. Está perdoado, e mais que ele estar perdoado sou eu me perdoar por ter permitido ou entregado tanto assim minha vida nas mãos de qualquer um que não fosse eu mesma", escreveu. "Te amo e te amarei para sempre mas bem longe do meu coração", completou.

Relacionamento abusivo

A influenciadora anunciou o fim de seu casamento com Arthur Aguiar em maio. Nas semanas seguintes, ela fez duras críticas ao ex, acusando-o de abuso emocional e psicológico, além de tê-la traído, segundo ela, com cerca de 50 mulheres diferentes.

Em entrevista a Antonia Fontenelle, no fim de julho, ela expressou a convicção de que Arthur "nunca a amou". "Foi tudo um plano do começo ao fim", disse.