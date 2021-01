Mayra Cardi está com covid-19 e diz que faz parte do grupo de risco

Mayra Cardi usou seu Instagram para contar que testou positivo para covid-19 em vídeo publicado na noite de terça-feira, 5. A ex-BBB e influenciadora digital ainda afirmou que faz parte do grupo de risco e apresentou alguns sintomas leves.



"Quando eu nasci, tive meningite. Fiquei um mês internada. Os médicos desacreditaram, achando que eu ia morrer. Estou viva", relembrou Mayra, sobre seus primeiros meses de vida.



Em seguida, continuou: "Obviamente isso deixou sequela, o monte de remédio que tomei para meningite, possivelmente me desenvolveu uma bronquite violenta, asmática e alérgica, a tudo que vocês puderem imaginar."



Mayra Cardi também falou sobre outro problema de saúde: "Saiu uma matéria a meu respeito, que eu estou com uma estafa emocional muito grande. Foi por isso que eu viajei, porque eu realmente precisava disso. Tive uma estafa que chama Mommy Burnout."



Na sequência, afirmou que sempre foi uma pessoa "8 ou 80", que se dedica "por inteiro" a tudo que faz, como trabalho, maternidade, etc.: "'Perguntam: como é que você dá conta?' Eu não dei. Prejudiquei minha saúde psíquica, emocional."