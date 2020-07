Mayra Cardi expõe conversa para provar traição de Arthur Aguiar com ex-Panicat

A "novela" do fim do casamento entre Mayra Cardi e Arthur Aguiar ganhou mais um capítulo na madrugada deste domingo (5). Depois da influencer revelar em entrevista que teria descoberto 16 traições do ex, uma das pessoas que teve o nome ligado ao cantor, a modelo Aricia Silva, foi às redes sociais para negar o relacionamento. Logo depois, Mayra expôs conversas para tentar provar que algo rolou, sim, entre Aricia e Arthur.

Aricia apareceu em um gráfico feito pelo jornaliste Leo Dias, que entrevistou Mayra, como uma das mulheres envolvidas com Arthur. Ela usou os stories do Instagram para tentar dissipar a história. "Pivô eu não sou, nunca fui e nem vou ser, porque não combina comigo. Não tenho vocação. Não nasci para ser amante. Não tenho vocação para ser amante. Não fui, não sou e nem serei", garantiu.

Foi o sinal para a ex-BBB também voltar ao Instagram com uma série de vídeos mostrando conversas em que Arthur chega a se referir a Aricia como "namorada".

Mayra diz que Aricia não foi pivô do fim do casamento com Arthur, que segundo ela a traiu várias vezes. "Vou começar a falar diretamente com a Aricia, porque eu até então não tinha falado e não ia falar. Não acho que você é culpada, de forma alguma. O casado era ele. Então, quem devia respeito a mim era ele. Até porque não foi por sua causa, apesar de sim, vocês terem sido amantes, você não foi a única. Ele teve várias amantes. E não foi só por isso que a gente terminou. Tiveram outras coisas muito mais importantes envolvidas", diz.

"Ele era muito ausente e mesmo estando comigo, eu me sentia muito sozinha. Foi esse o maior motivo de tudo. Então, fica tranquila, pode ter a sua consciência tranquila porque não foi por sua causa que o meu casamento acabou. É óbvio que eu sei que você tem a consciência tranquila e não está preocupada", continuou a influencer.

Mayra rebateu críticas de Aricia de que a exposição seria uma "falta de sororidade" e reforçou que não citou o nome da ex=Panicat em nenhum momento, garantindo que sabe que a "responsabilidade total" pela situação é de Arthur. O nome de Aricia foi apurado por Leo Dias, que divulgou em sua coluna várias mulheres que teriam se envolvido com ele antes e durante o casamento com Mayra (Bruna Marquezine, que apareceu no 'power point', já negou).

A conversa exibida por Mayra é de Arthur ao tentar alugar um apartamento, um dia depois do fim do casamento. Aricia é citada nominalmente por ele como sua namorada.