Mazola comanda 1º treino e fecha preparação para pegar o Cruzeiro

O técnico Mazola Júnior comandou nesta quinta-feira (10) seu primeiro treino à frente do Vitória. Foi a única atividade do time antes de enfrentar o Cruzeiro, pela 28ª rodada da Série B. O jogo será nesta sexta-feira (11), às 21h30, no Barradão.

Depois de acompanhar a partida do Leão com o Cuiabá na Arena Pantanal, que terminou em empate em 3x3 na última terça-feira (8), Mazola demonstrou confiança para o seguimento da segundona.

"A expectativa é muito grande, muito boa, fui muito bem recebido por todos no clube. É um ambiente realmente de um clube de Série A, de um clube enorme, gigantesco, que a gente está habituado já. Tenho certeza que a atmosfera está muito positiva aqui dentro e que nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo que são as vitórias", afirmou, ao site oficial do Vitória.

Em campo nesta quinta, os jogadores participaram de um treino tático. Mazola chega ao Leão acompanhado do assistente André Dias. O auxiliar se junta a Rodrigo Chagas e Flávio Tanajura, ambos da comissão técnica fixa do rubro-negro.

Para o duelo contra o Cruzeiro, o Vitória terá o retorno do atacante Léo Ceará, que cumpriu suspensão na rodada anterior, além do zagueiro Wallace, que está recuperado de um trauma no pé direito. O goleiro Ronaldo também apareceu entre os relacionados após tratar lesão muscular, mas será observado para ser definido se tem condições de voltar ao gol.

Por outro lado, o Leão não poderá contar com Léo Morais, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Van assuma a posição. O rubro-negro atualmente ocupa a 14ª posição da Série B, com 33 pontos.