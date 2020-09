MC Brinquedo faz harmonização facial, é criticado e abandona redes sociais

Foto: Reprodução

MC Brinquedo abandonou suas redes sociais na noite desta segunda-feira (21) após virar alvo de críticas por ter realizado uma harmonização facial. “Última foto durante um longo tempo. Até logo família”, disse ele em seu Instagram.

Logo em seguida, ele arquivou todas as fotos da sua conta que acumula mais de 3 milhões de seguidores. Até mesmo a foto do perfil o funkeiro apagou. Em seu Facebook, Brinquedo publicou uma "carinha triste" após ter apagado suas publicações.

O MC foi alvo dos comentários maldosos após fazer uma harmonização facial. No Twitter, os fãs saíram em defesa do cantor.

“O MC Brinquedo apagou todas as fotos do insta dele por causa das piadinhas que fazem com a aparência dele, vocês tem ideia do quanto deve ter doído nele pra chegar nesse ponto? Setembro amarelo é o c******, ninguém liga pro que machuca o outro de verdade, seus hipócritas de m****”, desabafou uma internauta.

“Tão vendo o que essas 'brincadeirinhas' de vocês fizeram?? O cara arquivou todas as fotos do perfil dele por causa dos comentários ridículos que vocês fizeram sobre a aparência dele, isso que estamos no mês de setembro mês do combate ao suicídio! Vocês são ridículos demais”, comentou outra.