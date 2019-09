MC é preso por apologia ao crime em baile funk no Mato Grosso

Marlon Brendo Coelho Couto Silva, 20 anos, o MC Poze do Rodo, foi preso na madrugada deste sábado (28) em Sorriso, no Mato Grosso, acusado de apologia ao crime. MC Poze, que é do Rio de Janeiro, estava na cidade para se apresentar em um baile funk, que foi denunciado porque menores estaria consumindo álcool e drogas no evento.

Além do MC foram presos também João Marcelo Alvarenga da Lastra, de 20 anos, Fabio de Freitas Fonseca, de 40 anos, Juliano Rogério Camargo dos Santos, de 30 anos. Todos são suspeitos por tráfico de drogas, incitação ao crime e corrupção de menores. Uma organização criminosa está por trás do evento, aponta a investigação.

Os quatro vendiam droga e bebidas para cerca de 40 adolescentes que estavam na festa, de acordo com o G1 MT. Os adolescentes têm de 13 a 17 anos.

A PM foi até o local após receber várias denúncias sobre o baile funk. Depois, uma força-tarefa que incluia ainda Polícia Civil e Conselho Tutelar foi até o baile funk, encerrando o evento.

Durante a abordagem, MC Poze e outro organizador deixaram a boate, mas foram localizados e presos em um hotel da cidade. A PM encontrou com ele ainda frascos de lança-perfurme e porções de droga - quantidade e que droga exatamente não foi divulgado.

Os quatro presos foram encaminhados ao Centro de Ressocialização de Sorriso (CRS) e esperam audiência de custódia na Justiça.